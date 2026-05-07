Sénégal : Les exportations bondissent de 57,4 % en mars 2026 portées par les hydrocarbures et l'or

Les exportations de biens du Sénégal ont atteint 713,4 milliards de FCFA au mois de mars 2026, marquant une progression spectaculaire de 57,4 % par rapport aux 453,1 milliards de FCFA enregistrés le mois précédent. Selon le Bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur publié le 6 mai, cette performance exceptionnelle repose principalement sur la dynamique des secteurs extractifs, notamment les expéditions de pétrole brut, d'or et de gaz naturel liquéfié.







L'analyse détaillée des flux montre que le pétrole brut a généré 227,5 milliards de FCFA de recettes, contre 142,3 milliards en février. L'or non monétaire suit cette tendance avec 162,9 milliards de FCFA, tandis que l'acide phosphorique a connu une reprise majeure, s'établissant à 55,3 milliards de FCFA après une quasi-absence le mois dernier. Le gaz naturel liquéfié a également contribué à cette hausse avec 30,7 milliards de FCFA. À l'inverse, le secteur du ciment hydraulique (11,8 milliards) et celui du titane (4,9 milliards) ont enregistré des replis, freinant légèrement la croissance globale des ventes à l'étranger.







En glissement annuel, les exportations affichent une croissance encore plus marquée de 73,3 % par rapport au mois de mars 2025. Sur l'ensemble du premier trimestre 2026, le cumul des exportations s'élève à 1 579,2 milliards de FCFA, contre 1 386,1 milliards pour la même période l'année précédente. Cette augmentation globale de 13,9 % à fin mars confirme la place prépondérante des ressources énergétiques et minières dans la structure actuelle du commerce extérieur sénégalais.

