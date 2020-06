Agression bus joueurs Benfica : Julian Weigl reçoit le soutien du Borussia Dortmund

Pour sa reprise de la Liga NOS ce jeudi, le SL Benfica a fait un triste match nul (0-0) à domicile contre Tondela (13e). Une performance qui a rendu fous de rage les supporters du club lisboète, qui ont caillassé le bus de leur équipe lors de son retour au centre d'entraînement. Touchés par des éclats de verre, Andrija Zivkovic et Julian Weigl ont été transportés à l'hôpital pour y passer des examens. Le second cité, en état de choc, a reçu le soutien du Borussia Dortmund, son ancien club.



Sur son compte Twitter, le club de la Ruhr a écrit : « guéris vite Jule ! Notre ancien joueur Julian Weigl a été victime hier soir d'une attaque du bus de son équipe de Benfica. Il est légèrement blessé et est en observation à l'hôpital. » Malheureusement pour le milieu de terrain, ce n'est pas la première fois qu'il est victime d'une agression de ce genre. En avril 2017, le bus du Borussia Dortmund a été victime d'une grave attaque à l'explosif, blessant le défenseur Marc Bartra à un bras.



Avec Foot Mercato