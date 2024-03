Agression contre Maimouna Ndour Faye : la CAP condamne "un acte d'une barbarie inacceptable"

Les dénonciations contre l'agression de Maimouna Ndour Faye font flores. Les indignations et autres condamnations affluent de tout bord. C'est dans ce registre que s'inscrit le communiqué de la coordination des associations de presse (CAP). L'organisation dans un communiqué a condamné et dénoncé avec fermeté cet acte d'une "violence inouïe". Pour la CAP cette agression constitue une de trop contre les médias. "Un acte d'une barbarie inacceptable", qualifie la CAP.



A ce propos, la CAP dit interpeller l'Etat pour qu'une enquête soit diligentée pour identifier l'auteur ou les auteurs. Par la même occasion, elle appelle les acteurs politiques à pendre leurs responsabilités "pour que cessent ces attaques, intimidations, harcèlements, etc contre les femmes et les hommes de média".



En outre, la CAP dit constater et regretter ces violences "ignobles" qui de plus en plus visent les journalistes, en particulier des dames. Dans sa missive la CAP clame son engagement à accompagner Maimouna Ndour Faye pour toute action qu'elle entreprendra.



Du reste, la CAP appelle tous les journalistes à plus de prudence sur le terrain. Et, elle invite les autorités à plus de diligence pour la sécurité des femmes et des hommes de médias.