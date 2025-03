Agression d’un enseignant à Ziguinchor : l’intersyndicale décrète une grève totale ce lundi

L’intersyndicale des enseignants de Ziguinchor (SELS, UDEN, SUDES, SNELAS/FC, ORS, SIENS, CUSEMS/A, OIS) a décrété une grève totale ce lundi 24 mars en réaction à l’agression jugée inacceptable de leur collègue Sidy Goudiaby, enseignant à l’école élémentaire de Belfort.



Dans un communiqué dont l’APS détient copie, l’intersyndicale des enseignants de Ziguinchor condamne avec la « plus grande fermeté l’agression inacceptable dont a été victime leur collègue Sidy Goudiaby, enseignant à l’école élémentaire de Belfort ».



Elle rappelle que « cet acte barbare a eu lieu le vendredi 21 mars 2025 dans l’après-midi, au moment où il dispensait des cours de renforcement à l’endroit des élèves du CM2 par un jeune du quartier. “Cet acte d’une gravité extrême constitue une atteinte intolérable à l’intégrité et à la dignité de l’ensemble du personnel éducatif », a dit l’intersyndicale des enseignants de Ziguinchor dans le même document.



Face à cette situation, et en l’absence de mesures immédiates et concrètes pour garantir la sécurité des enseignants dans l’exercice de leurs fonctions, l’Intersyndicale décide « de décréter un mot d’ordre de grève le lundi 24 mars 2025 ».



Elle a également annoncé un rassemblement suivi d’une déclaration au siège de la CNTS. « Nous exigeons des autorités académiques et administratives une réaction immédiate afin que justice soit faite et que de véritables mesures de protection soient mises en place pour garantir l’intégrité physique et morale des enseignants », a-t-elle invité dans le même texte.



L’Intersyndicale dit rester mobilisée et déterminée à défendre les droits des enseignants et la dignité du corps éducatif. « Nous appelons tous les enseignants à rester solidaires et à observer scrupuleusement le mot d’ordre », a-t-elle appelé.