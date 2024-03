Agression de MNF : Six organisations de défense des droits humains appellent à une "enquête et un procès équitable contre l’auteur"

Les organisations de défense des droits humains ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest, Amnesty International Sénégal, la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), AfrikaJom Center et AfricTivistes « condamnent fermement l’agression physique contre la journaliste et Directrice de la chaîne de télévision 7TV, Maimouna Ndour Faye », peut-on lire dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Elles exigent qu'une « enquête soit diligentée afin que les auteurs soient identifiés et tenus responsables devant la justice dans le cadre d’un procès équitable ».



« Nous exprimons notre solidarité à Maïmouna Ndour Faye et lui souhaitons un prompt rétablissement », indiquent-elles.



Les organisations soulignent que cette « agression s'inscrit dans une série d'attaques contre des journalistes et des médias ces dernières années et qui sont restées dans la plupart des cas impunies ».



Selon elles, toutes les « formes de violence physique dirigées contre des journalistes sont des crimes contre la société, car elles portent atteinte à la liberté d'expression et, par voie de conséquence, aux autres droits et libertés énoncés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ».



Les Six organisations de défense des droits humains appellent l'État du Sénégal à diligenter une « enquête afin que le ou les auteurs soient identifiés et que le ou les coupables soient sévèrement sanctionnés, et ; renforcer les mesures de sécurité pour les journalistes, y compris la mise en place de dispositifs de protection et de sécurité lorsqu'ils couvrent des événements sensibles ou risqués tout en considérant les besoins spécifiques des femmes des médias en matière de protection et sécurité liées à leur travail ».



Les organisations signataires :



Alassane SECK (LSDH)

Alfred Nkuru BULAKALI (ARTICLE 19 Sénégal et Afrique de l’Ouest)

Alioune Tine (AfrikaJom Center)

Cheikh FALL (AfricTivistes)

Sadikh NIASSE (RADDHO)

Seydi Gassama (Amnesty International Sénégal)