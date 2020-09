Agression de la députée Mame Diarra Fam: le groupe parlementaire Liberté et Démocratie interpelle Moustapha Niasse

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Groupe parlementaire Liberté et Démocratie se désole de l’agression de son collègue, la députée à l’Assemblée Nationale, Mame Diarra FAM.



« En effet, Madame Mame Diarra Fam a été victime ce lundi soir aux environs de 20 heures d’une attaque devant son domicile situé dans la commune de Guinaw Rail Nord, alors qu’elle avait à peine fini d’animer une émission télé où elle appelait les autorités publiques à venir en aide les populations sinistrées de cette localité », lit-on dans le document signé par le président dudit groupe parlementaire.



Pour Cheikh Bara Doli Mbacké et ses camarades, « cet acte de barbarie organisé par des personnes identifiées doit faire l’objet de poursuite dans les meilleurs délais »



Ainsi, « Face à cette affaire particulièrement grave, le groupe interpelle le Président de l’Assemblée Nationale pour qu’il ne ménage aucun effort afin d’accompagner l’honorable député dans le sens du respect de son intégrité physique et morale. Le groupe exige que justice soit faite et que les coupables soient punis conformément à la loi en vigueur »