Les sélections scolaires sénégalaises des moins de 15 ans (U15), garçons et filles, ont remporté les deux titres du Championnat africain de football scolaire de la CAF pour la zone UFOA A, disputé au Liberia. Grâce à ce double sacre obtenu dans les catégories féminine et masculine, les Lionceaux et les Lioncelles décrochent leur qualification pour la phase finale continentale de la compétition.
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