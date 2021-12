Agression physique d'enseignants : Le Sudes-Esr décrète 48 heures de grève

Suite à l’agression physique inqualifiable d’enseignants de l’Institut de français pour les étudiants étrangers qui protestaient pacifiquement et légalement contre la tenue d’un test illégal, organisé en catimini à l’Ensept, le Sudes-Esr dénonce avec force cet acte «indigne et inédit».



Par conséquent, le Sudes-Esr a décidé, pour commencer de décréter un mot d’ordre de grève de 48 heures à l’Ucad à compter du lundi 13

décembre 2021 et donner une suite judiciaire à cette affaire en portant plainte contre le recteur de l’Ucad que le Sudes-Esr tient pour personnellement responsable de cette agression inacceptable contre les enseignants.



Le syndicat entend internationaliser la question de cette agression à travers une pétition de l'international de l'éducation (Ie) en soutien aux collègues et camarades de l'Ife.



Le Sudes-Esr compte tirer toutes les conséquences de cette affaire et se réserve le droit de recourir à tous les moyens légaux quant aux suites à donner à l’agression de ses membres.