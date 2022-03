Agressions dans les lieux de travail : les sages-femmes annoncent une marche nationale ce lundi

L’Association nationale des sages-femmes d’Etat du Sénégal (ANSFES) organise une marche nationale demain, lundi 7 mars, sur toute l’étendue du territoire et des sit-in dans les structures sanitaires. Ses membres dénoncent les violences et agressions subies dans leurs lieux de travail et qui sont jusque-là impunies.



Cette marche pacifique, précise la présidente de l’Association nationale des sages-femmes d’Etat (ANSFES) lors de leur conférence de presse samedi, c’est pour que les gens comprennent que les choses doivent être réglées le plus rapidement possible.



Selon Bigué Bâ Mbodj, ce n’est pas parce qu’elles sont des femmes qu’elles doivent être brutalisées, agressées ou intimidées. « Chaque année, les sages-femmes subissent des dizaines d’agressions, souvent restées impunies. Après Aïda agressée à Kolda en 2020, Rokhaya à Sédhiou en 2021, Gnima Sagna en 2021 qui a failli y laisser sa vie au poste de santé de Fadial, nous venons de subir deux nouvelles agressions en 2022, à Diana Malari et le dernier en date dans le village de Bambali, sans compter celles qui passent sous silence ce qui leur arrive, car elles ont peur d’en parler », a-t-elle expliqué.