Ahmet Khalifa Niass : «Macky Sall a un pied dans la cour des grands chefs d’Etat de ce monde»

Macky Sall doit tout faire pour que son second mandat serve à «apporter les changements attendus par les populations notamment les jeunes avec le soutien de Sénégalais gagneurs… ». C’est la conviction d’Ahmet Khalifa Niasse qui se prononçait dimanche, sur les cinq prochaines années que Macky Sall s’apprête à entamer le 2 avril prochain.



Et pour ce faire, conseille le leader du Front des alliances patriotiques (Fap), le chef de l’Etat doit s’entourer de ministres rigoureux dans le travail et qui ne rechignent pas à descendre sur le terrain quand il le faut.



Sur sa lancée, il affirme lors de l’émission «Point de vue » de la RTS que : «vainqueur d’une élection immaculée, le chef de l’Etat qui a révolutionné la façon de faire la politique au Sénégal en s’approchant et en étant davantage à l’écoute des populations a aujourd’hui un pied dans la cour des grands chefs d’Etat de ce monde».