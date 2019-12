Aida Mbodj dit avoir « tourné la page du Pds »

Entre « la lionne du Baol » et le Parti démocratique sénégalais (Pds), c’est fini. Invitée à l’émission Jury Du Dimanche (JDD) sur i-Radio, Aïda Mbodj affirme que même si Abdoulaye Wade demeure et reste son mentor, elle ne compte pas retourner militer dans la formation libérale.

« La Page Pds est tournée. Est-ce que je pourrais même être dans un parti politique après mon parcours. Je crois que je suis l’une des rares responsables politiques à avoir quitté le PDS et à se frayer un chemin jusqu’à arriver à l’Assemblée nationale », s’est-elle vantée.



Elle ajoute: « Je crois au leadership féminin et, cela ne déplairait pas à Abdoulaye Wade parce qu’il est lui-même féministe ».



En ce qui concerne les retrouvailles entre libéraux, Aïda Mbodj pense que le Pds y gagnerait beaucoup s’il veut reconquérir le pouvoir.