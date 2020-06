Aide alimentaire: Mansour Faye explique le retard par une pénurie de Pâtes alimentaires

Cent quatre-vingt-six des 556 communes du pays ont déjà bouclé la distribution de l’aide alimentaire d’urgence aux ménages vulnérables affectés par les effets du Covid-19, a indiqué, jeudi à Dakar, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye. ’’Au plan national, sur 556 communes, 186 ont déjà bouclé leur distribution de l’aide alimentaire d’urgence, une bonne partie est en cours’’, a-t-il dit aux Parcelles-Assainies, lors du lancement de la distribution des kits alimentaires, dans cette grande banlieue dakaroise.S’exprimant devant son collègue des Affaires étrangères, Amadou Bâ, et des autorités administratives de cette commune, Mansour Faye a annoncé que l’opération de distribution des vivres va se terminer dans les prochains jours. Il a assuré que les difficultés rencontrées dans ce cadre ont aujourd’hui été surmontées. ’’Nous avons connu des difficultés dans le paquetage des kits alimentaire, avec la rupture de certains produits (les pâtes alimentaires). Ces difficultés sont surmontées, les produits sont en cours d’acheminement’’, a-t-il fait savoir. Il a qualifié d’’’inédite’’ l’opération de distribution de vivres, avec 1, 100 million de ménages bénéficiaires, soit une hausse de 100 mille ménages.Dans le département de Dakar, la commune des Parcelles Assainies est la deuxième commune qui va recevoir la plus importante quantité de kits alimentaires, après celle de Grand-Yoff. Le maire des Parcelles Assainies, Moussa sy, affirme qu’aucune contestation n’a été notée chez les 12. 889 ménages ciblés. Le ministre des Affaires étrangères et responsable de la mouvance présidentielle aux Parcelles Assainies, Amadou Bâ, a lui salué le ’’bon déroulement’’ des opérations de ciblage dans les quartiers. Il a souligné ’’la complexité’’ de l’opération de distribution de l’aide alimentaire d’urgence, qui a été faite ’’dans un délai court", relate l'APSA moins qu'il n'y ait deux Parcelles Assainies à Dakar, pas plus tard que le 09 juin, plusieurs ménages attendaient toujours d’être servis dans cette localité. Après inscription sur les listes, personne n’a reçu de l’aide. Une équipe de PressAfrik était allée tendre son micro à ces familles dans le besoin, qui depuis près de deux mois, attendent leur kit alimentaire du ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale.« Nous avons été recensées, mais jusque là, personnes n’a été convoqué pour recevoir de vivres. Ils nous ont demandés de rester à l’écoute. Ils disent qu’ils sont en train de faire les dépôts des vivres. Au niveau de l’unité 11, personne n’a reçu d'aide alimentaire. Ils nous ont fait savoir que, pour ce qui est de la procédure, après leur recensement, les bénéficiaires recevront un bon chacun, où il sera noté la quantité et les différents types de produits », expliquait Aminata Thiam ménagère habitante de l’unité 11 des Parcelles Assainies. Lire la suite avec vidéo ICI