Aide alimentaire d'urgence : scandale dans l’attribution du marché de sucre et de l’huile

Ce n'est pas demain, la fin de la polémique sur l'attribution des marchés dans l'aide d'urgence alimentaire. Après le riz, le marché du sucre et de l’huile est secoué par un vent de scandale.



Selon nos confrères du journal « Les Echos », les langues commencent à se délier sur le « partage » du marché du sucre et de l’huile. Le quotidien informe que le président de l’Unacois (Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal) Idy Thiam, a, lui seul, gagné le marché de l’approvisionnement de 5000 tonnes d’huiles et 5000 tonnes de sucre pour un montant total qui avoisine les 9 milliards de F Cfa.



Des sources du journal renseignent qu’il a, lui seul, gagné 50% des marchés, les reste laissé aux importateurs.