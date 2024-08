Aide humanitaire en Afrique subsaharienne : les Etats Unis débloquent 64 millions de dollars

La visite de la secrétaire adjointe du Département d’Etat américain pour le Bureau de la population, des réfugiés et des migrations des Etats-Unis d’Amérique au Sénégal n'est pas sans retombée. En effet, les Etats Unis devraient à travers sa diplomate confirmer la fourniture de 64 millions de dollars (plus de 37 milliards FCFA) d’aide humanitaire supplémentaire en Afrique subsaharienne. Cette somme va constituer un soutien aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants vulnérables et les communautés hôtes.



D'après la représentation diplomatique des Etats Unis au Sénégal, cette aide financière est un appui aux partenaires humanitaires internationaux et les ONG dans leur réponse aux crises au Sahel et ailleurs en Afrique subsaharienne.



En sus, madame Julieta Valls Noyes rappelle que cette visite au Sénégal s’inscrit dans le cadre de l’accent mis par les Etats-Unis sur les défis auxquels sont confrontés les réfugiés et autres personnes déplacées à travers l’Afrique.



Dans son agenda, la diplomate américaine va rencontrer des membres du Comité national sénégalais pour les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées (CNRRPD).