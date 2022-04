Air Burkina: les passagers qui devaient atterrir à Dakar victimes d'une incendie de l'aéronef

Les passagers du vol 2J514 de la compagnie Air Burkina Ouaga-Dakar ont eu une grande chance. L’avion qui devrait les emmener dans la capitale sénégalaise a eu une panne appelée dans le jargon de l'aviation « feu moteur », un incendie en français facile.



Selon le site burkinabé Oméga-médias qui donne l'information, l’appareil, un Embaer 195, avait passé la nuit à Niamey samedi et était rentré dimanche matin avec des problèmes techniques relevés et signalés au staff technique d’Air Burkina au sol. En effet durant le vol, l’équipage a du renoncer à monter pour voler à basse altitude et a pu effectuer le voyage sans dommages. C’est durant la maintenance de l’appareil qu’un début d’heure incendie a été signalé aux environs de 12:50mn et vite maitrisé par les sapeurs-pompiers au sol. Les passagers convoqués depuis 6:30 ont assisté à l’événement et attendent toujours un appareil affrété depuis Dakar.



Son atterrissage est annoncé pour 23:10 et le décollage pour Dakar à 00h20mn.