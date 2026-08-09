Invectives politiques : Hamidou Anne rappelle Mary Teuw Niane aux exigences de l'État

Dans une sortie incisive, l'écrivain et politologue Hamidou Anne s'en est pris ouvertement à Mary Teuw Niane, recadrant l'ancien ministre sur le comportement attendu d'un haut responsable de l'État. Réagissant aux attaques de ce dernier contre le président de l'Assemblée nationale, Hamidou Anne estime que la fonction de directeur de cabinet impose une discipline stricte, incompatible avec le déballage médiatique et l'outrance sur les réseaux sociaux.



En qualifiant d'irresponsables les comparaisons formulées à l'encontre des figures de l'État, Hamidou Anne avertit contre la banalisation du désordre institutionnel. Il fustige au passage le double jeu d'acteurs politiques ayant soutenu le pouvoir des années durant avant de s'engager dans une surenchère critique guidée par des calculs partisans.



« Un directeur de cabinet ne s’épanche ni dans la presse ni sur les réseaux sociaux. Un directeur de cabinet ne compare pas le président (usurpateur) de l’Assemblée nationale à Hitler, Mussolini ou Pol Pot. L’exercice de l’Etat impose tenue et retenue. Il s’agit de rompre avec ces pratiques qui affaiblissent l’Etat, dévitalisent la République et banalisent le désordre dans les institutions. L’imposteur, le vrai, c’est celui qui a validé l’imposteur des années durant, avant de le vouer désormais aux gémonies au nom des privilèges politiciens », a posté Hamidou Anne