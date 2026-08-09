Parcelles Assainies : plus de 20 millions FCFA mobilisés pour 50 jeunes et 35 ASC

La Directrice de Cabinet adjointe du Président de la République, Fatou Kiné Diakhaté, a présidé, dimanche à Dakar, la cérémonie officielle de remise de titres de qualification professionnelle, de kits d’installation et de subventions aux jeunes et aux associations sportives et culturelles (ASC) des Zones 8B et 8C de la Commune des Parcelles Assainies.





Organisée dans le cadre d’une initiative portée par l’AP2A, la cérémonie a permis à 50 jeunes formés en électricité bâtiment et en maintenance mécanique de recevoir leurs titres de qualification ainsi que des kits destinés à faciliter leur insertion professionnelle. 20 ASC ont également bénéficié de subventions destinées à renforcer leurs activités communautaires.





À travers cette initiative, les promoteurs entendent mettre l’accent sur la formation professionnelle, l’insertion des jeunes, l’entrepreneuriat et le développement local.





*Plus de 20 millions de francs CFA mobilisés*



Dans son intervention, Fatou Kiné Diakhaté a présenté cette cérémonie comme une étape importante dans l’accompagnement de la jeunesse des Parcelles Assainies.





« Cette cérémonie constitue une étape majeure dans l’accompagnement de la jeunesse des Parcelles Assainies. Elle témoigne d'une chose essentielle : lorsque nous nous mobilisons collectivement, nous pouvons faire bouger les choses dans notre communauté », a-t-elle déclaré.





Selon elle, cette action s’inscrit dans une dynamique engagée depuis plusieurs mois avec son équipe au service du développement social de la commune.





« Ce n'est pas une initiative isolée. C'est l'expression d'un projet politique de proximité, une méthode de gouvernance fondée sur l'écoute, l'action de terrain et les résultats concrets », a-t-elle ajouté.





La responsable politique a également annoncé plusieurs mesures en faveur des ASC. Elle a indiqué qu'une enveloppe de 500 000 francs CFA pour chacune des deux zones, ainsi que 200 000 francs CFA pour chacune des 35 ASC et des 36 salles d'arts martiaux, avait été mobilisée.





À cela s'ajoute une enveloppe de 57 000 francs CFA par ASC, destinée à la création de groupements d'intérêt économique (GIE), afin de permettre aux associations de développer des activités génératrices de revenus.





Des équipements sportifs ont également été mis à la disposition des bénéficiaires. Au total, selon Fatou Kiné Diakhaté, plus de 20 millions de francs CFA ont été mobilisés pour le sport et l'avenir de la jeunesse.





*« Former ne suffit pas »*



Pour la Directrice de Cabinet adjointe du chef de l'État, l'accompagnement des jeunes ne doit pas s'arrêter à la délivrance d'une attestation.





« Nous ne voulons pas remettre une attestation à un jeune et lui dire de se débrouiller. Nous voulons lui donner les moyens de transformer cette formation en une opportunité réelle : des équipements, des ressources matérielles et, lorsque cela est possible, un accompagnement financier », a-t-elle expliqué.





Elle estime que cette approche traduit une conception de l'action publique locale fondée davantage sur les résultats que sur les discours.





« Une politique qui ne se mesure pas à des discours, mais à des actes ; qui ne se limite pas aux institutions, mais qui va au contact des populations ; qui ne promet pas, mais qui accompagne dans la durée », a-t-elle insisté.





*Un appel aux jeunes bénéficiaires*



S'adressant directement aux 50 jeunes formés, Fatou Kiné Diakhaté les a invités à transformer leur qualification en activité économique.





« Vous avez fait le premier pas, faites-en désormais un métier, une activité, une source de revenus et demain, pourquoi pas, une source d'emploi pour d'autres jeunes », leur a-t-elle lancé.





Elle a également salué l'engagement des associations sportives et culturelles ainsi que des pratiquants d'arts martiaux, estimant que les ASC constituent des « forces vives » capables de contribuer au développement économique et social de la commune.





« Je crois au contraire que nos ASC sont des forces vives, capables de porter des projets, de mobiliser la jeunesse et de contribuer pleinement au développement économique et social de notre commune », a-t-elle déclaré.





*« Le changement ne viendra pas d'en haut »*



L'ancienne coordinatrice des cadres de Pastef de la diaspora a par ailleurs appelé les bénéficiaires à prendre leur part dans le développement de leur commune.





Pour elle, la responsabilité est partagée et suppose d'être « à la hauteur de la confiance » accordée.



« Cette cérémonie n'est pas une fin, elle est un commencement. Nous continuerons ensemble à identifier des projets et à accompagner celles et ceux qui veulent entreprendre, se former et construire leur avenir », a-t-elle assuré.





Fatou Kiné Diakhaté a enfin appelé la jeunesse des Parcelles Assainies à croire en ses capacités et à participer activement à la transformation de la commune.





« Le changement que nous voulons pour les Parcelles Assainies ne viendra pas d'en haut. Il viendra de nous, de notre mobilisation, de notre capacité à nous organiser et à porter ensemble une même ambition pour notre commune », a-t-elle affirmé.





Elle a conclu en réitérant son ambition de contribuer à faire des Parcelles Assainies « une commune de talents, d'initiatives, de solidarité », où chaque jeune, chaque femme et chaque famille puisse trouver sa place et des opportunités.

