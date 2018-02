Ajax : Naples menace Younes

Comme nous vous l'indiquions il y a deux semaines, l'ailier de l'Ajax Amsterdam Amin Younes (24 ans, 10 matchs et 1 but en championnat cette saison) était tout proche de rejoindre Naples. Après mûre réflexion, l'international allemand, en fin de contrat en juin prochain, a finalement décidé de rester aux Pays-Bas. Quelques jours plus tard, le club italien affirme que le Lancier ne viendra pas pour des raisons personnelles. Problème, celui-ci aurait déjà signé un précontrat avec les Partenopei.

«Younes a clairement fait savoir qu'il ne viendrait pas à Naples, mais il a officiellement signé un contrat avec notre club. Mais Naples ne compte pas en rester là. Si Younes venait à choisir un autre chemin, il devra en subir les conséquences », a assuré l'avocat du club italien, Mattia Grassani, sur les ondes de Radio CRC.

Pour rappel, l'actuel milieu offensif du Milan AC, Hakan Calhanoglu, avait écopé de quatre mois de suspension la saison passée pour une affaire similaire en 2011.

Source : Maxifoot