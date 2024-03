Al-Hilal établit le record mondial du nombre de victoires consécutives

Le club saoudien d'Al-Hilal a établi un record mondial de victoires consécutives en remportant sa 28ᵉ victoire d'affilée et en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Asie, ce mardi.



En s'imposant 2-0 sur le terrain d'Al Ittihad, le club a dépassé le précédent record de 27 victoires consécutives pour une équipe de première division, établi par l'équipe galloise The New Saints en 2016.

Al-Hilal, basé à Riyad, qui est déjà l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue des champions de l'AFC avec quatre titres, s'est imposé 4-0 sur l'ensemble des deux matches à Jeddah.



Finaliste l'an dernier, Hilal s'est imposé en quart de finale retour au King Abdullah Sports City Stadium grâce à des buts en seconde période de Yasser Al Shahrani et du Brésilien Malcom. Hilal rencontrera Al Ain des Émirats arabes unis dans le dernier carré le mois prochain, suite à la victoire aux tirs au but contre Al Nassr de Cristiano Ronaldo lundi.



La triste soirée d'Al-Ittihad s'est résumée à la dernière minute du temps réglementaire lorsque l'attaquant Abderrazak Hamdallah a reçu un deuxième avertissement pour avoir saisi à la gorge le défenseur d'Hilal Ali Al Bulaihi. La confrontation a déclenché un certain nombre d'affrontements entre les deux groupes de joueurs.