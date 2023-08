Al-Ittihad : Nuno Espirito Santos lâche ses vérités sur Karim Benzema

Annoncé en conflit avec son coach, l’attaquant français était bien présent sur la pelouse d’Al-Riyadh. Un match au cours duquel il a inscrit son premier but dans le championnat saoudien (3-0). À l’issue de cette rencontre, son entraîneur en a d’ailleurs profité pour mettre les choses au point concernant l’ancien Merengue.



La rumeur était telle qu’elle a obligé Al-Ittihad et Karim Benzema à réagir sur les réseaux sociaux. Arrivé en rockstar en Arabie saoudite, l’ancien attaquant du Real Madrid était la deuxième recrue phare du championnat saoudien après Cristiano Ronaldo. Mais avant-hier, une rumeur l’annonçait en conflit ouvert avec son coach, Nuno Espirito Santos.



NES dément



Sur ses réseaux sociaux, Al-Ittihad a posté une photo du Français avec la légende : « KB9 est toujours heureux ». Hier, on a eu un peu plus de matière à se mettre sous la dent après le match remporté par le club du Nueve face à Al-Riyadh.



Un match au cours duquel Benzema a inscrit son premier en championnat (3-0). Dans des propos relayés par le journal AS, Nuno Espirito Santos a fait une mise au point sur sa relation avec son attaquant vedette.



« J’ai lu dans la presse que ma relation avec Karim Benzema n’était pas bonne. Tous ceux qui me connaissent le savent, bien sûr, c’est absurde ! Ma relation avec tous les joueurs est bonne, nous avons un groupe fort, nous sommes heureux avec tous les joueurs, nous sommes heureux que Karim soit ici, avec nous. Il est heureux sur le terrain, vous pouvez le voir, il aime jouer pour Al-Ittihad. Je sais d’où viennent ces rumeurs… Mais nous sommes un groupe fort, un groupe très, très, très, très fort. » C’est dit !



Footmercato