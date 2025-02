Albert Royer de Fann: une mère en détresse dénonce l'inaction des médecins en grève à l'hôpital des enfants

L’image est frappante : une mère, visiblement désespérée, porte son bébé malade depuis plusieurs jours sur le dos, dans l'enceinte de l'hôpital des enfants Albert Royer de Fann, à Dakar. Depuis 4 heures du matin, elle attend, en vain, qu’un médecin prenne en charge son enfant en détresse.



« Je suis venue avant-hier, on m’a donné des médicaments, mais malheureusement l’état de mon fils s’est aggravé. Aujourd’hui (jeudi), je suis revenue et les médecins n’ont pas voulu le consulter, car ils sont en grève », confie cette maman, la voix tremblante d’émotion.



Une situation qu’elle juge totalement inacceptable. « Ils se disent en grève pour un hôpital d’enfants, alors qu’actuellement une épidémie frappe les enfants, avec des diarrhées, des vomissements et de fortes températures. La grève devait se terminer aujourd'hui, mais ils continuent à ne pas prendre en charge les enfants », déplore t-elle en pleurs.



Le comble de cette situation, selon la mère, réside dans l’attitude de l’une des personnes rencontrées sur place : « La pire chose, c’est que la personne à qui j’ai parlé m’a dit que l’état de mon fils ne relevait pas de l’urgence, sans même l’avoir consulté. Pourtant, elle n’est pas magicienne. » Elle poursuit : « Le traitement que nous subissons dans ces hôpitaux n’est pas normal. Les Sénégalais souffrent. On nous maltraite. Les services sont désastreux. »



Cette scène illustre la dure réalité vécue par de nombreuses familles au Sénégal, où les grèves récurrentes dans les hôpitaux, en particulier dans le secteur de la santé, plongent les patients dans des situations de grande précarité.



Rappelons que le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) a entamé une grève de 48 heures, les 18 et 19 février 2025, sur l’ensemble du territoire national. Tout en assurant la prise en charge des urgences, les médecins entendent ainsi « protester contre la persistance de mauvaises conditions de travail et l’absence de réponses concrètes du gouvernement à leurs revendications ».



Hier - mercredi, en Conseil des ministres, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre Ousmane Sonko pour entamer des concertations avec toutes les forces vives de la Nation, y compris les centrales syndicales, les acteurs du secteur privé national et le patronat.