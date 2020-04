Alerte au coronavirus : un syndrome rare observé chez des enfants britanniques

Les médecins du NHS (système de la santé publique du Royaume-Uni) ont été avertis de faire attention à une réaction rare mais dangereuse chez les enfants, qui pourrait être liée à une infection par un coronavirus.



Une alerte urgente envoyée aux médecins généralistes a indiqué que les services de soins intensifs de Londres et d'autres régions du Royaume-Uni ont traité des enfants gravement malades présentant des symptômes inhabituels.



Cela inclut une "inflammation multi-systèmes" avec des symptômes de type grippal.



Certains, mais pas tous, ont été testés positifs pour le coronavirus.



On ne sait pas combien d'enfants ont eu cette réaction, mais les chiffres seront faibles.



Le directeur médical du NHS Angleterre, Stephen Powis, a déclaré avoir eu connaissance de rapports faisant état de maladies rares et graves chez les enfants.



"Ce n'est que ces derniers jours que nous avons observé ses symptômes. Nous avons demandé à nos experts d'examiner cette question de toute urgence".



L'alerte, émise par le NHS, a indiqué qu'il y avait "une préoccupation croissante" qu'un syndrome inflammatoire lié à un coronavirus émerge chez les enfants au Royaume-Uni ou qu'il pourrait y avoir une autre infection, non encore identifiée, liée à ces cas.