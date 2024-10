Alerte météo : Risque d’orages et de pluies à Dakar et Thiès au cours de cette matinée

Le bulletin quotidien du vendredi matin de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie annonce que des orages et des pluies sont attendus à Dakar et à Thiès.



De plus, des précipitations faibles à modérées sont prévues à Diourbel, Fatick et Kaolack durant la matinée.



L'Anacim d'inviter la population à rester "prudents et de suivre les recommandations des autorités"