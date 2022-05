Algérie : Djamel Belmadi répond sèchement à Tony Chapron

« J'en ai gros sur la patate concernant une personne comme celle-là, qui a tacle un joueur et qui lui a mis un carton rouge derrière! Que ce gars-là me traite de médiocre. Quand Kamel Chafni va se plaindre à cet arbitre d'un acte de racisme, un peu de psychologie, tu l'écoutes, tu fais preuve d'humanité comme les Anglais, mais lui il met un rouge. Je vous invite à chercher la fable du corbeau et du rossignol... Me faire juger par ça là, franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité », a-t-il déclaré sur RMC Sport.

Footmercato

Suite aux déclarations lunaires de Djamel Belmadi sur Bakary Gassama (l’arbitre du barrage Algérie-Cameroun), l’arbitre français Tony Chapron avait sévèrement taclé le sélectionneur algérien. Invité à lui répondre, le patron des Fennecs a déclaré :