Algérie: Saïd Bouteflika de retour devant la justice

Le procès se tient devant un tribunal militaire de Blida, à une cinquantaine de kilomètres d'Alger. En première instance, le 25 septembre dernier, Saïd Bouteflika, le général Toufik, le général Tartag et Louisa Hanoune ont chacun été condamnés à 15 ans de prison pour complot contre l'autorité militaire et contre l'autorité de l'Etat.



Ils sont incarcérés depuis le mois de mai et sont accusés d'avoir tenu une réunion pour déstabiliser le haut commandement militaire, fin mars dernier. L'armée appelait alors au départ de l'ancien président, Abdelaziz Bouteflika, contesté par la rue et qui a finalement démissionné, en avril.



Avant leur arrestation, le général Ahmed Gaïd Salah, alors puissant chef d'état-major de l'armée - décédé depuis, en fin d'année - avait publiquement dénoncé la tenue de réunions suspectes pour comploter.



La défense des quatre accusés indique qu'elle va continuer à plaider « non coupable ».