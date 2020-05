«Algérie: le Covid-19 à la rescousse des généraux», selon la spécialiste José Garçon

Alors que le seuil des 4000 cas d’infection au Covid-19 a été franchi en Algérie, la répression se durcit contre les médias et les journalistes actifs dans la couverture du Hirak, ce mouvement populaire qui exige un changement de système depuis plus d’un an. José Garçon, spécialiste de l’Algérie et membre de l’Observatoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient de la Fondation Jean-Jaurès, vient de publier une analyse sous le titre «Algérie: le Covid-19 à la rescousse des généraux». Elle est l’invitée Afrique de RFI.