Algérie: le «Forum du dialogue national» travaille sur les élections

L’objectif est de créer les conditions pour organiser une élection présidentielle, comme l’explique Ali Benflis, ancien Premier ministre.



« Mon objectif est d’aller rapidement vers la présidentielle dans quelques mois, dit-il. Il faut une commission indépendante d’organisation des élections, écarter l’administration actuelle parce qu’elle a été à l’origine de toutes les fraudes par le passé et un nouveau Code électoral. »



Pour ce forum, les partis ont invité plus d’une centaine d’organisations de la société civile, des personnalités politiques, mais aussi d’autres partis qui ont des feuilles de route différentes.



« L’objectif, c’est d’arriver à un consensus entre les initiatives qui se trouvent sur la scène politique et de mettre en place une seule plateforme qui représente l’unanimité des partis politiques et des associations, des syndicats, etc. », souligne Lakhdar Benkhelaf, député du parti El Adala, l’un des partis à l’initiative du forum.



Pourtant, du côté des associations, les participants déplorent d’avoir été mis au second plan, comme cet étudiant qui vient du centre du pays.



« Beaucoup de jeunes n’ont pas aimé la session de ce matin. C’était de la langue de bois. Les jeunes n’ont pas eu l’impression qu’il y avait un dialogue, mais plutôt qu’on était en campagne électorale », affirme-t-il.



Des imams aux étudiants, tout au long de l’après-midi, les représentants de la société civile ont prévenu les partis : il faudra compter avec eux.