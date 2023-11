Algérie: le président nomme un nouveau Premier ministre à un an de la présidentielle

Diplomate de carrière, Nadir Larbaoui était le chef de la mission algérienne à La ligue arabe au Caire, puis représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, avant d'être désigné directeur de cabinet du président Abdelmadjid Tebboune, en mars 2023.



Le départ d'Aïmene Benabderrahmane n'a pas été expliqué officiellement. Pourtant, en septembre 2023, le Premier ministre sortant avait obtenu le renouvellement de confiance du Parlement après avoir présenté son bilan annuel.



Le limogeage de Benabderrahmane serait lié, d'après des commentaires de presse, au manque d'efficacité du gouvernement dans l'exécution de certains projets économiques et sociaux et dans la lutte contre la spéculation illégale sur le marché des produits alimentaires.



Dernièrement, Tebboune a nommé plusieurs conseillers à la Présidence pour suivre, sur le terrain, « la mise en œuvre de son programme ».



Nadir Larbaoui est le troisième Premier ministre du président Tebboune, après Abdelaziz Djerad et Aïmene Benabderrahmane, depuis janvier 2020.