Dakar : L’Association des Banques centrales africaines accélère le projet d’intégration monétaire du continent

Le bureau de l’Association des Banques centrales africaines (ABCA) a ouvert sa réunion ordinaire ce jeudi à Dakar, avec pour priorité l'examen du Programme de Coopération Monétaire en Afrique. Sous la présidence d'Yvon Sana Bangui, les gouverneurs se penchent notamment sur le processus d'établissement de l'Institut Monétaire Africain (IMA) et les travaux du groupe de projet dédié à la politique monétaire intégrée. Cette rencontre vise à transformer les institutions financières du continent en leviers de souveraineté économique face aux incertitudes mondiales.







L'ordre du jour se concentre sur l'évaluation des décisions prises par le Conseil des gouverneurs en novembre dernier. Outre le suivi macro-prudentiel, les discussions portent sur la digitalisation des systèmes de paiement et le renforcement de l'inclusion financière à l'échelle continentale. Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO, a réaffirmé à cette occasion le rôle pivot de l'ABCA dans la stabilité financière et le développement économique, soulignant que la coopération entre banques centrales est indispensable pour réussir l'intégration monétaire africaine.







Cette session de travail se déroule dans un contexte de fortes tensions géopolitiques et commerciales qui fragilisent les économies africaines. Pour les dirigeants de l'ABCA, l'association doit s'affirmer comme un cadre de solidarité capable de porter une voix unique dans les instances internationales. Les conclusions de cette rencontre de Dakar devraient préciser le calendrier de mise en œuvre des prochaines étapes de l'union monétaire, pilier majeur de la stratégie de croissance du continent.

