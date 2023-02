Aliou Cissé : « L’équipe nationale du Sénégal est ouverte à tout joueur compétitif »

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Sénégal, Aliou Cissé, a profité de sa visite à Tambacounda pour s’exprimer sur la convocation des joueurs locaux en équipe nationale, qui ont remporté la 7ème édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), en Algérie.



Aliou Cissé se dit prêt à convoquer tout joueur répondant aux critères d’avancement de l’équipe qu’ils soient locaux ou internationaux.



« Je suis prêt à sélectionner les joueurs dont je pense qu’ils seront capables d’apporter un surplus à l’équipe nationale. Il y a aucun problème entre l’équipe locale, U 20 et U 23. Je crois qu’il y a une seule équipe et c’est le Sénégal. Mon rôle, c’est de sélectionner », a-t-il fait savoir.



Le champion d’Afrique avec la sélection A, a félicité son collègue Pape Thiaw et les « Lions » locaux vainqueurs du CHAN 2023 il y a quelques jours.



« Pape est un garçon vraiment intéressant, j’ai regardé ce qu’ils ont fait et ça ne m’étonne pas. Depuis un an et demi, il préparait cette CHAN. Il a de l’avenir, et je peux dire que la relève est assurée. Et tant mieux qu’une identité sénégalaise, des techniciens sénégalais connus sur le continent africain et surtout partout dans le monde, car ce sont des techniciens qui gagnent ».