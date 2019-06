Aliou Cissé, coach des Lions du Sénégal: "Cette défaite est un avertissement"

Le Sénégal a été battu jeudi par l'Algérie (1-0) dans le choc du groupe C et retrouve dos au mur avant son troisième match le 1er juillet contre le Kenya, vainqueur hier 3 à 2 face à la Tanzanie. Le coach Aliou Cissé estime que cette défaite est un avertissement.



"Ce fut un match âprement disputé et cela s'est joué sur les détails. En première période, le match était beaucoup plus équilibré. C'est sur une perte de balle qu'on a pris le but. Cette défaite est un avertissement", a dit Cissé,



Essayant de justifier cette défaite, Aliou Cissé a rappelé que l'équipe à jouer sans trois de ses titulaires à savoir Salif Sané, Gana Gueye et Ismaila Sarr, tous blessés lors du match contre la Tanzanie. "Gana Gueye, milieu de terrain se projette bien. On a un peu souffert de son absence", dit-il.



Cissé a soutenu que les joueurs ont fait exactement ce qu'il leur a demandé, ajoutant qu'il n'a rien à leur reprocher. "Ce n'est pas fini, il y a un troisième match. Les grandes équipes, on les attend quand ils sont dos au mur", lâche Cissé.