Aliou Cissé sur la blessure de ses joueurs : « je suis optimiste qu’ils seront à 100% avant la compétition »

Face à la presse ce vendredi pour la publication de son groupe qui prendra part à la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations, Aliou Cissé n’a pas manqué de faire le point sur les blessés convoqués en sélection.



« Sur la forme des joueurs blessés J’ai un petit espoir, je suis optimiste. Comme Gana Guèye, je pense qu’on pourra le récupérer avant le 15 janvier contre la Gambie. Nampalys Mendy, il est aujourd’hui à deux semaines, il a commencé la course. Il peut être à 100% avant la compétition. Boulaye Dia on peut le récupérer aussi, il n’y a pas de problème. Sabaly aussi a repris la course », a fait savoir Aliou Cissé lors de la conférence de presse.



Le sélectionneur des « Lions » n’a pas manqué de louer le comportement de ses joueurs.

« Ils sont dans les listes parce qu’ils ont donné leur parole. Il y a énormément de confiance entre mes joueurs et moi. Ils ne m’ont jamais failli. Quand ils me disent une chose, je ne peux que les croire », a dit Aliou Cissé.



Pour rappel, le regroupement est prévu pour le samedi 30 décembre à Dakar. Leur départ pour Yamoussoukro est prévu le 9 janvier, après la remise du drapeau national. La bande à Sadio Mané va jouer un « match d’au revoir » contre le Niger le 8 janvier au Stade Abdoulaye Wade.