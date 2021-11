Aliou Cissé sur la convocation de Pape Gueye: « son arrivée peut aider l’équipe »

Après avoir choisi de rejoindre le Sénégal, le pays d'origine de ses parents, Pape Gueye a été sélectionné par Aliou Cissé. Le milieu de terrain de l'OM (22 ans), étrenne sa première convocation avec les « Lions » du Sénégal.



Aliou Cissé est revenu sur la convocation du jeune milieu de terrain de l’OM. Selon lui, Pape est un garçon de talent qui est capable de jouer à deux et capable de jouer en position de sentinelle. « On avait à cœur de renforcer ce milieu de terrain-là, qui manquait de taille et d’impact. Nous pensons qu'avec son arrivée ça peut aider l’équipe. Ça fait un bon bout de temps, on ne le cache pas qu’on discute avec lui mais vous savez l’équipe nationale, c’est très important, c’est des choix qui sont très importants et on ne les prend pas à la légère. C’est un garçon qu’on a donné le temps de réfléchir et aujourd’hui il a donné son aval », a déclaré le sélectionneur des « Lions ».



Le technicien de l’équipe du Sénégal vante les qualités du jeune joueur et estime qu’il peut apporter beaucoup à l’équipe du Sénégal. « Quand on voit ce qu’il fait à l’Olympique de Marseille depuis deux ans dans l’entrejeu, l’avoir dans notre équipe c’est intéressant pour nous d’autant plus qu’il est jeune aussi. Il a une marge de progression, venir aider l’équipe c’est important, ça peut l’aider à progresser. Ça peut aider aussi notre équipe nationale à se bonifier dans l’entrejeu et à être encore meilleure. Nous lui souhaitons la bienvenue. Le football africain est difficile, c’est un football qui demande beaucoup d’effort, nous prions qu’il s’adapte rapidement et qu’il puisse être au meilleur de sa forme », a expliqué Aliou Cissé en conférence de presse.



Sélectionné dans les catégories françaises de jeunes mais jamais convoqué avec les Espoirs, Pape Gueye s'est laissé convaincre par le Sénégal. Il va disputer les deux derniers matchs de qualification à la Coupe du monde 2022, prévu le 11 novembre au Togo puis contre le Congo le 14.