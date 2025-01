Aliou Cissé sur le groupe du Sénégal pour la CAN : « c’est un groupe difficile, mais je n’ai aucun doute que le Sénégal peut se qualifier »

Aliou Cissé a été invité par la CAF, ce lundi à Rabat pour effectuer le tirage au sort de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations.

En marge du tirage, l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, s'est prononcé sur les défis qui attendent le Sénégal et se dit toutefois confiant que les Lions pourront s'en sortir.



« Deux des équipes, nous les connaissons bien, car nous avons déjà eu l’occasion de les affronter. L’avantage, c’est que nous avons une bonne idée de leur style de jeu, tout comme elles connaissent le nôtre. Concernant la RDC, le Bénin, et peut-être le Botswana, que nous maîtrisons moins bien. Mais je n’ai aucun doute sur le fait que le Sénégal peut se qualifier », a indiqué Aliou Cissé.



Pour rappel, le Sénégal est placé dans le Groupe D avec la RD Congo, le Benin et le Botswana.