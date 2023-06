Aliou Cissé vise un 20e succès en éliminatoires de CAN

Le match contre le Bénin sera l’occasion pour le sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé de signer sa 20e victoire en éliminatoires de Coupe d’Afrique des Nations en 23 rencontres. Depuis qu’il a rejoint la sélection en mars 2015, le Sénégal n’a jamais connu de défaite en campagne africaine.



L'homme aux dreadlocks a déjà enregistré 19 victoires. Le sélectionneur des « Lions » vise un 20e succès face au Bénin ce samedi comptant la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023.



Lors des qualifications de la CAN 2017, il avait réussi le six sur six. En 2019 (cinq sur six), seul Madagascar avait réussi à accrocher les « Lions » (2-2). C'était le 9 septembre 2018 à Tana.



Lors des éliminatoires de la CAN 2021, Cissé et ses hommes avaient bien débuté (quatre sur quatre) avant de baisser d'intensité lors des deux dernières journées contre le Congo (0-0) et l'Eswatini (1-1).