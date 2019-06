Aliou Sall condamné à payer 10 millions aux Ciments du Sahel

Cité dans "le scandale à 10 milliards de dollars" du pétrole, Aliou Sall a chuté dans un autre front. Jugé hier, lundi 17 juin 2019, par le Tribunal de Commerce, le Directeur général (Dg) de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), a été condamné à payer 10 millions de F Cfa à la société les Ciments du Sahel.



Dans son ordonnance rendue, le juge a déclaré la CDC débitrice des causes de la saisie. Et, à titre de dommages et intérêts, Aliou Sall doit aussi payer 3 millions de F Cfa. Toutefois, ce dernier peut bien faire appel, selon « Les Echos ».