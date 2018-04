Aliou Sall pressenti au poste de PCA d'Air Sénégal Sa : il confirme la rumeur et repousse l'offre

Le Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) ne veut pas cumuler ses nouvelles charges avec celles de Président de Conseil d'administration (Pca) de la compagnie aérienne Air Sénégal Sa.



Depuis un certain temps, une rumeur circulait à vive allure sur sa probable nomination la tête des administrateurs de la société dirigée par le Français Philippe Bohn. Le maire de Guédiawaye confie ne pas être dans les dispositions d'assurer pleinement cette fonction. "Le bruit courait depuis presque un mois, mais vous savez bien que j'ai déjà énormément de choses à faire avec mon poste de Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc). De ce fait, je ne peux pas cumuler cela avec un poste de Pca d'Air Sénégal Sa", assure-t-il dans les colonnes de L'Observateur avant de préciser : "présentement, c'est Mamadou Lamine Sow qui cumule les deux postes de Pca d'Air Sénégal Sa et celui de 2AS".



Mamadou Lamine Sow, qui est l'ex-Dg de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal Sa, a été nommé Président du conseil d'administration (Pca) de la société de maintenance 2AS.