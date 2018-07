Aliou Sall taille l'opposition: "Sa seule arme c'est la médisance et la calomnie"

Le maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall s'est attaqué à l’opposition. Selon lui, Me Madické Niang et ses camarades n'ont qu'une seule arme qui est «la calomnie» et «la médisance» .



En marge du rassemblement des femmes de « Benno Bokk Yaakaar » (BBY) qui lui rendaient hommage, le maire de Guédiawaye qui s'est saisi de cette occasion, a taclé l'opposition. «L'opposition sénégalaise n’a pas de programme. Sa seule arme c’est la médisance et la calomnie. En 2014 et en 2016, ils ont accusé le Chef de l’Etat de tous les péchés d’Israël pour justifier leur débâcle », a déclaré Aliou Sall.



Le petit frère du Président Sall est convaincu qu’« en 2019, ils (l’opposition) vont revenir à la charge dans leur jeu favori. Attendez-vous à ce qu’ils accusent le président de la République et sa famille d’avoir fait main basse sur le pétrole et le Gaz…Mais ce sera peine perdu », prévient-il.



Le Patron de la Caisse de dépôts et de consignations reste persuadé que le Président Macky Sall présente le meilleur profil pour rempiler à la tête du pays.



Une occasion pour lui, de révéler que : «le mode de parrainage sera défini dès la semaine prochaine à Guédiawaye».