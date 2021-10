Aliou Sow conseille Macky Sall de ne tenter aucune manœuvre pour un 3e mandat

L'ancien ministre de la Jeunesse sous Abdoulaye Wade, Aliou Sow, a demandé au président Macky Sall de ne pas se présenter pour un 3e mandat, à la présidentielle de 2024. Il a déploré l'impunité du régime Sall, lors de l'émission Grand Jury de la RFM.



« Un des plus visibles points noirs de la gouvernance Sall est lié à cette impression ou à ses accusations fondées ou pas d'impunité couvrant ses proches et d'accélération de toutes les machines possibles pour réprimer sévèrement ses adversaires ou concurrents», a déploré M. Sow.



Il a fait savoir que cette impression s'est tellement propagée et illustrée par des faits récurrents qu'au point qu'on pense que c'est institutionnaliser politiquement. « Je pense qu'il a intérêt pour les 2 ans qui lui reste, il peut nettoyer, purger de son système toutes ces pratiques et leurs auteurs. Savoir sanctionner positivement et négativement».



Évoquant la question du 3 mandat, Aliou Sow a rappelé que sa position est claire là dessus. «Je conseille à ce grand frère, pour qui j'ai de l'affection sur le plan humain, de ne tenter aucune manœuvre au fin de rester au pouvoir pour un 3e mandat. Qu'il soit de grâce, le premier président sénégalais à avoir organisé une élection présidentielle sans en faire partie comme candidat. C'est un fait d'histoire important pour lui. Qu'il choisisse qui il veut, dans son camp... Qu'il sache que personne n'a pu empêcher son destin présidentiel et il ne pourra point empêcher le destin présidentiel de l'élu de Dieu».



Pour Aliou Sow, ne serait-ce qu'à la parole donnée, Macky Sall ne peut pas se présenter pour un 3e mandat.