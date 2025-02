Alioune Tine appelle à une mobilisation générale pour la paix et la stabilité en RDC

Le fondateur du think tank Afrikajom Center, a dans une publication sur X (anciennement Twitter) a lancé un appel à une mobilisation générale en faveur de la paix et de la stabilité en République démocratique du Congo (RDC).



« La géopolitique de la RDC, le poids écrasant de la colonisation et de l’influence des grandes puissances, les ambitions géostratégiques du Rwanda de Kagame, l’exploitation illégale de ses innombrables ressources stratégiques, ainsi que la faiblesse de sa défense nationale forment un cocktail explosif qui menace non seulement la région, mais aussi l’ensemble du continent et du monde, » a-t-il averti.



Selon lui, il est urgent de déclarer la mobilisation générale pour la paix et la stabilité en RDC.

Il exhorte les dirigeants africains et internationaux à fixer sans délai un agenda pour la paix, la sécurité et la stabilité en RDC, en en faisant une priorité absolue.