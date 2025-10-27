Alioune Tine défend Dr Abdourahmane Diouf : "Il va dans le sens de sortir le Sénégal des psychodrames politiques"

L'appel à l'unité lancé dimanche par le ministre de l'Artisanat, Dr Abdourahmane Diouf, sur la RTS, continue de susciter des réactions au sein de la majorité présidentielle. Alors que des membres de Pastef le qualifient d'« ingrat » et évoquent une « honte », le ministre trouve un soutien en la personne d'Alioune Tine.



Prenant sa défense sur le réseau social X, le fondateur d'Africajom a salué sa position. Il a déclaré que le ministre « va dans le sens de sortir le Sénégal des psychodrames politiques permanents pour enfin décoller ».



Appréciant le franc-parler de Dr Diouf, Alioune Tine a estimé que « le Sénégal a vraiment tout et surtout les hommes qu'il faut pour décoller ».



A noter que l'intervention de Dr Diouf est survenue à la veille de l'annonce d'un important meeting par le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Le ministre avait appelé à « faire bloc derrière le Président Bassirou Diomaye Faye », un message interprété comme une prise de position dans le débat interne.