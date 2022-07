Alioune Tine se sent menacé: « c’est comme si certains ont l’ambition de me liquider »

L’histoire de qui a démarché l’audience de Sonko avec Embalò continue d’alimenter des débats stériles. Après le démenti de Alioune Tine, Madiambal Diagne est revenu avec une série de tweet pour insister sur le fait que c’est Sonko qui a demandé à rencontrer le Président Bissau-guinéen et que c’est Tine qui a fait les démarches.



Joint au téléphone par Seneweb, le fondateur de AfrikaJom Center dénonce une campagne de dénigrements et une tentative de l’éliminer. « Ce n'est pas hasard si je fais l'objet d'attaques de leur part, la première vient du ministre de l'enseignement supérieur. C'est comme si certains ont l'ambition de me liquider ». Avant de souligner qu’il ne se laisserait pas faire.



Alioune Tine de persister dans sa version en démentant Madiambal. « Il n’y a pas longtemps, les femmes du Mali sont venues vers moi pour que je les aide à rencontrer le président, Macky Sall, et je l'ai fait sans problème. Je fais ce genre de choses tous les jours. La manière dont il (Madiambal) a relaté l’histoire n'est pas vraie. On veut faire toute une affaire, de choses totalement insignifiantes », a-t-il dit.



Nos confrères de Seneweb d’affirmer que d'après des sources concordantes, c'est le président Embalo qui a émis la volonté de rencontrer le leader de Pastef Ousmane Sonko. Il a ainsi saisi Alioune Tine qui, a son tour, a facilité l’entrevue. D'après toujours leurs informations, ce dernier était, d'ailleurs, dans un premier temps, réticent.