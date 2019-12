Alisson Becker remporte le premier Trophée Yachine de meilleur gardien du monde

Alisson Becker a logiquement été élu meilleur gardien de l'année en soulevant le Trophée Yachine. Le gardien des Reds restera, dans l'histoire, comme le premier à avoir inscrit son nom au palmarès du Trophée Yachine.



Vainqueur de la Ligue des champions, vainqueur de la Copa America, dernier rempart d'une formidable équipe de Liverpool, la plus régulière de Premier League, Alisson a eu une influence indéniable sur les différentes victoires des hommes de Jürgen Klopp.



Acheté à la Roma pour plus de 60 millions d'euros en juillet 2018, Alisson a connu une progression fulgurante pour s'inviter parmi les meilleurs de la planète à son poste. Son défi désormais : durer très longtemps à ce niveau, et pourquoi pas faire le doublé dès l'année prochaine, dira t-il.