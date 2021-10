Allemagne: Armin Laschet déclare assumer «la responsabilité» de l'échec des conservateurs aux législatives

Armin Laschet a assumé, samedi 16 octobre, «la responsabilité» de l'échec de son camp conservateur lors des élections législatives allemandes de fin septembre, concédant que son parti devait entrer dans l'opposition après seize ans au pouvoir.



«La responsabilité de ce résultat me revient en tant que leader et candidat à la chancellerie. Je suis responsable de la campagne électorale» et de son échec, a-t-il déclaré lors du congrès des jeunes chrétiens-démocrates de la CDU qui se tient à Münster ce week-end. «Nous avons obtenu un résultat amer» et «rien ne peut être passé sous silence», a-t-il ajouté, relate l'AFP.