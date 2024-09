Allemagne: attaque armée près du consulat général israélien à Munich

Situation tendue

On ignore pour l’instant l’identité et les motivations de l’agresseur tué par les forces de l’ordre au centre de Munich, écrit notre correspondant à Berlin,Pascal Thibaut. Mais le lieu et la date soulèvent des questions. L’homme a ouvert le feu près du consulat général d’Israël, à proximité d’un centre de documentation sur le nazisme. Une attaque qui intervient également le jour anniversaire de la prise d’otages et l’assassinat par l’organisation palestinienne « Septembre noir » de onze athlètes israéliens durant les Jeux olympiques de Munich en 1972.« Il s'agit probablement d'un attentat contre l'institution israélienne », a dit à la presse Joachim Herrmann, le ministre régional de l'Intérieur de Bavière, à propos de l'homme qui a été abattu par les forces de l'ordre après avoir tiré plusieurs coups de feu, et dont la police a simplement précisé qu'il s'agissait d'un Autrichien de 18 ans.Le consulat général d’Israël à Munich était fermé ce matin en raison d’une cérémonie de commémoration de la tragédie de 1972. Cette manifestation a d’ailleurs été annulée après l’annonce de l’attaque au centre-ville de Munich.Elle intervient dans une situation tendue en Allemagne où le nombre d’actes antisémites a sensiblement augmenté depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël le 7 octobre 2024. Lors d’une conférence de presse ce matin, la ministre de l’Intérieur, Nancy Faeser, a parlé d’un « acte très grave » et assuré que la protection des lieux juifs et israéliens constituait une priorité.