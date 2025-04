Gaza: 322 enfants tués depuis la reprise des bombardements israéliens, déplore l'Unicef

L’Unicef appelle à nouveau à cesser les hostilités et à rétablir le cessez-le-feu à Gaza. L’agence de l’ONU qui vient en aide aux enfants déplore la reprise des bombardements et la campagne terrestre de l’armée israélienne depuis le 18 mars dernier. Elles ont causé plus de 300 morts parmi les mineurs, le plus souvent des déplacés.

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">