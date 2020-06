Allemagne : deux cantons reconfinés, la question de l'insécurité sanitaire des abattoirs relancée

C'est le scénario redouté, et il concerne deux cantons allemands. Des mesures de reconfinement ont été rétablies, mardi 23 juin, dans deux communes de Rhénanie-du Nord-Westphalie, dans le nord-ouest de l'Allemagne, après la découverte d'un nouveau foyer de Covid-19. Elles resteront en vigueur jusqu'au 30 juin à Gütersloh, et dans la ville voisine de Warendorf.



Bars, musées, galeries, cinémas, salles de sport, gymnases et piscines seront fermés, et les pique-niques interdits. Un reconfinement qui concerne 360 000 dans le Gütersloh, et 280 000 à Warendorf.



Conditions de travail dans l'industrie de la viande



"C’est une mauvaise nouvelle, nous ne voulons pas nous reconfiner, mais ce n’est pas à nous d'en décider", réagit une habitante. "Je pense que c'est difficile pour tout le monde, alors que nous retrouvions un peu de liberté ; nous recommencions à profiter et tout s'arrête à nouveau", regrette une autre.



Plus de 1 500 employés d'une usine de conditionnement de viande de la région ont contracté le coronavirus. Il s'agit du plus grand abattoir du pays, devenu le plus grand foyer d'infection d'Allemagne, identifié comme tel depuis une semaine. Certains proches des employés ont été infectés, ainsi que 24 personnes n'ayant pas de lien direct avec l'usine. Au total, 7 000 personnes ont déjà été placées en quarantaine, et une vingtaine ont été hospitalisées.



L'objectif de ce reconfinement : "calmer la situation, accroître les tests de dépistage pour déterminer si le virus s'est répandu au-delà des employés de l'abattoir, à la population des cantons", a expliqué mardi, Armin Laschet, président du Land Rhénanie-du-Nord-Westphalie.



"C'est une mesure préventive", a-t-il ajouté. "Nous lèverons cette mesure dès que possible", lorsque la flambée de contaminations sera maîtrisée.