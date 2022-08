Alliance Yaw-Wallu : Wade réitère son ancrage et demande à ses partisans "de ne pas se laisser divertir"

Le Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (PDS), Abdoulaye Wade a réitéré son ancrage dans l’opposition à la suite des rumeurs sur une éventuelle dissolution de l’inter coalition Wallu et Yaw. Il a demandé à ses partisans de « rester concentré sur l’essentiel et de ne pas se laisser divertir ».



« Notre parti a participé aux élections législatives du 31 juillet 2022 sous la bannière de la GRANDE COALITION WALLU SENEGAL en alliance stratégique avec la coalition YEWWI ASKAN WI. Ensemble nous avons obtenu 80 sièges de députés à l'Assemblée nationale et une majorité politique et arithmétique qui fait de notre parti la première force de l'opposition parlementaire », rappelle Me Wade, dans un communiqué.



« Je félicite toutes les militantes et tous les militants, mouvements de soutien et sympathisants du parti pour leur participation remarquée à travers les performances qui ont permis à l'alliance WALLU SÉNÉGAL ET YEWWI ASKAN WI de battre la coalition BENNO BOOK YAAKAAR qui a perdu la majorité absolue, n'obtenant que 82 sièges contre 80 pour l'opposition WALLU et YEWWI », ajoute-t-il.



L’ancien président sénégalais a, ensuite, adressé ses félicitations à tout le directoire de campagne du Parti Démocratique Sénégalais et de la GRANDE COALITION WALLU SÉNÉGAL. Dans la même foulée, il a félicité ses partenaires de l'opposition de la coalition YEWI ASKAN WI.



Wade est décidé à maintenir la dynamique de l’intercoalition YAW-WALLU qui a porté ses fruits lors des législatives, en privant Macky Sall de la majorité absolue. Ainsi, il met fin aux rumeurs sur la dissolution annoncée dans la presse. « Durant ces dernières élections législatives notre parti le PDS n'a ménagé aucun effort pour se déployer à tous les niveaux et je vous demande de rester concentrés sur l'essentiel à savoir la massification du Parti et notre ancrage dans l'opposition ».



« Nous ne devons pas nous laisser divertir par des personnes qui cherchent à nous désunir pour casser le formidable élan et la nouvelle dynamique née de la victoire de l'alliance WALLU-YEWWI ASKAN WI au soir des élections législatives du 31 juillet 2022 », a-t-il dit.