Allocations d'études : le paiement des bourses d’octobre et novembre annoncé pour le 2 décembre

La Direction des Bourses a informé, dans un communiqué rendu public, que le paiement des allocations d’études des mois d’octobre et novembre 2025, ainsi que le trousseau pour l’année universitaire 2025-2026, débutera le mardi 2 décembre 2025.





Selon la note signée par le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, cette opération concerne l’ensemble des étudiants inscrits dans les établissements publics d’enseignement supérieur. La Direction invite ainsi les bénéficiaires à prendre les dispositions nécessaires en vue du retrait de leurs allocations à la date indiquée.

