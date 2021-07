Almadies: micmac autour de 3 hectares

Selon les informations de « Libération », la Sûreté urbaine (Su) de Dakar enquête sur une affaire qui révèle l’existence d’un micmac foncier au cœur des Impôts et Domaines aux Almadies.

Au nombre de 14, les héritiers de feu El Hadji Doudou Diagne, sont propriétaires du terrain de 30 000 m2 (3 hectares) sis aux Almadies. Ils sont représentés suivant la procuration, par Mamadou Ndoye Ngom.



Désigné par acte notarié en date du 4 mai 2008 dressé par la Société civile professionnelle (Scp) Papa Sambaré Diop et Ngénar Diop, Mamadou Ndoye Ngom était en relation d’affaires avec Abdou Salam Sall et Massek Ndiaye afin de faire connaître les droits des héritiers sur le terrain et obtenir son immatriculation à leurs noms.



Ils avaient conclu avec eux, le 14 septembre 2018, un protocole d’accord dûment signé par toutes les parties. Ainsi, Abdou Salam Sall et Masseck Ndiaye devaient accomplir toutes les formalités nécessaires auprès de l’administration domaniale en vue de la régularisation du terrain.



En contrepartie du travail, Mamadou Ndoye Ngom, Abdou Salam Sall et Masseck Ndiaye avaient décidé, dans une convention appelée protocole d’accord, que la répartition des 35 % de la superficie régularisée leur revenait de droit. La part de Mamadou Ndoye Ngom avait été fixée à 10 % alors que les deux autres devaient recevoir chacun 12,5 %. 30 parcelles étaient ainsi en jeu.



Mais grande fut la surprise des héritiers, de Mamadou Ndoye Ngom et Masseck Ndiaye qui apprennent que Abdou Salam Sall avait distrait du site, avec la complicité de certains employés des Domaines, le lot numéro 11 d’une superficie de 400 M2 en le morcelant en deux lots (lot n°11/A et Lot n° 11/B) pour ensuite céder le lot n° 11/B à une personne dénommée Djibril Basse. Les héritiers ont appris plus tard que ledit lot a été cédé à 60 millions de F Cfa.